"Феноменальная находка": в Англии нашли деревянный щит, которому 2300 лет

27 мая, 2019, 12:23

Археологи обнаружили 2300-летний щит, сделанный из коры деревьев поблизости от города Лестер. Это единственный в Европе образец оружия того времени из дерева

По словам ученых, сейчас практически невозможно найти артефакты, которые были сделаны из этих материалов, однако щит сохранился из-за благоприятных условий, в которых он находился, передает The Guardian.

Археологи говорят, что находка, которую изготовили между 395 и 250 годами до нашей эры, "полностью переворачивает представление об оружии Железного века".

"Это абсолютно феноменальный объект, одна из самых замечательных находок международного значения, с которой я столкнулась в своей карьере", - отметила Джулия Фарли, хранительница коллекций предметов британского и европейского Железного века в Британском музее.

"Это поистине удивительный артефакт, - добавил Майкл Бэмфорт из Департамента археологии Йоркского университета. - Мы знаем, что кора широко использовалась, хотя археологи крайне редко находят изделия из нее. Но мы не предполагали, что кора может быть достаточно прочной, чтобы использовать ее для защиты от копий и мечей. Поэтому и задались вопросом: возможно, щит был изготовлен для церемониального использования".

Щит был обнаружен сотрудниками Археологической службы Лейстерского университета на месте, расположенном недалеко от реки Соар. Органические объекты того периода можно найти очень редко, но щит сохранился в заболоченном грунте и, по словам ведущего археолога Мэтта Бамиша, попал "в очень хорошую для сохранения среду".

Он также отметил, что люди того времени предполагали, что дерево могло быть слишком хрупким для изготовления военной оружия. Однако эксперименты по изготовлению оружия из ольхи и ивы показали, что щит толщиной 3 мм будет достаточно прочным для боя, но в то же время невероятно легким.

Щит сделан из зеленой коры, которая была укреплена внутренними деревянными рейками, и окружен ободком из орешника с закрученной ивой. Щит также затянули деревом, придавая ему прочность и формируя округлые прямоугольники в форме "талии", напоминающие тонкую восьмиконечной фигуру. После легкой реставрации экспонат будет выставлен в Британском музее в 2020 году.