19 статуй в масках: археологи нашли в Перу коридор с древними идолами
29 октября, 2018, 12:47
В городе Чан-Чан в Перу археологи нашли 19 деревянных статуй возрастом около 800 лет, "одетых" в маски из бежевой глины
Как пишет издание Science Alert, город Чан-Чан в доколумбовой Америке был центром культуры Чиму с 1250 по 1470 годы.
Идолы были размещены в прямоугольных углублениях вдоль 30-метрового коридора в цитадели Чан-Чаня, который мог быть проходом к святилищу или площади. Археологи считают, что статуи могли выполнять роль фигур-оберегов.
Каждая из фигур составляет около 70 сантиметров в высоту и имеет уникальное лицо-маску, а на спине у них можно увидеть аналог щита.
По мнению ученых, статуи создали между 1100 и 1300 годами н.э. "Мы будем говорить о старейших скульптурах, известных в этом регионе", - отметил археолог Генри Гайозо Рульи.
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