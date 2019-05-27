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Espreso.tvОбществоКоломойский говорит, что долг "1 + 1" перед "Квартал-95" меньше, чем указал Зеленский

Коломойский говорит, что долг "1 + 1" перед "Квартал-95" меньше, чем указал Зеленский


фото: pravda.com.ua
Олигарх Коломойский считает президента Зеленского "очень циничным бизнесменом" и считает, что тот переоценил долг его канала "1 + 1" перед "Квартал-95"

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос журналиста, каков президент Украины Владимир Зеленский в бизнесе, его бизнес-партнер Игорь Коломойский отметил, что Зеленский "очень циничный бизнесмен":

"С ним палец в рот не надо класть. Никаких сантиментов. Если имеет, то должен. Никаких разговоров, поблажек ", - пояснил Коломойский.

Также журналист напомнил, что по словам Зеленского, телеканал Игоря Коломойского "1 + 1" должен действующему президенту $ 24 млн за телепродукт студии "Квартал-95":

"Нет, такого не может быть. Но миллионов до 10 - вполне вероятно. Ну так они хорошо зарабатывают. У них годовой контракт от 10 до 20 млн. Это не считая библиотеки ", - пояснил Коломойский.

"Библиотека - это то, что уже было показано, а затем на повторах идет", - добавил он.

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