Коломойский говорит, что долг "1 + 1" перед "Квартал-95" меньше, чем указал Зеленский
Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
На вопрос журналиста, каков президент Украины Владимир Зеленский в бизнесе, его бизнес-партнер Игорь Коломойский отметил, что Зеленский "очень циничный бизнесмен":
"С ним палец в рот не надо класть. Никаких сантиментов. Если имеет, то должен. Никаких разговоров, поблажек ", - пояснил Коломойский.
Также журналист напомнил, что по словам Зеленского, телеканал Игоря Коломойского "1 + 1" должен действующему президенту $ 24 млн за телепродукт студии "Квартал-95":
"Нет, такого не может быть. Но миллионов до 10 - вполне вероятно. Ну так они хорошо зарабатывают. У них годовой контракт от 10 до 20 млн. Это не считая библиотеки ", - пояснил Коломойский.
"Библиотека - это то, что уже было показано, а затем на повторах идет", - добавил он.
- Напомним, также Коломойский заявил, что на предстоящих выборах в Верховную Раду будет помогать Юлии Тимошенко и Олегу Ляшко .
- А еще Коломойский рассказал, почему и при каких условиях, хочет, чтобы гривну украшал его потрет .