Как Франклин: Коломойский сказал, при каких условиях хочет видеть свой портрет на гривне

27 мая, 2019, 09:55

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему и при каких условиях, хочет, чтобы гривну украшал его потрет

Об этом Коломойский сказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос журналиста, что важнее в жизни - деньги или власть, Коломойский сказал: "Слава".

"Если ты умудряется эту мимолетную славу тиражировать в бессмертие, тогда это высокое. Например, на 100 долларах кто находится? Франклин. Это и есть тиражирование бессмертия", - добавил бизнесмен.

Он сказал, что хочет, чтобы его портрет был на деньгах, но при условии, что

"Гривна будет такая как доллар".

На вопрос, если гривна будет такой, как сейчас, олигарх ответил: "Тогда пусть Гонтарева лучше будет".