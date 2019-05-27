Коломойский обещает помогать на выборах Тимошенко и Ляшко

27 мая, 2019, 08:55

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что на предстоящих выборах в Верховную Раду будет помогать также Юлии Тимошенко и Олегу Ляшко

Об этом Коломойский сказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос о своих отношениях с Юлией Тимошенко он ответил, что они нормально общаются и сказал, что будет помогать ей на парламентских выборах.

На уточняющий вопрос, в чем именно будет заключаться помощь, Коломойский ответил: "Ну как? Тем, что цены на рекламу пытаться делать приемлемые для всех. Потому что их партия не очень богата. И у Ляшко, наверное, после президентских выборов будет не очень богата".

Коломойский объяснил, что от Ляшко ушел "главный спонсор".

"Начальник штаба, Зинченко, директор завода или кто он там был. И если у него материальное положение пошатнется, мы будем стараться тоже", - добавил Коломойский.

Он также сказал, что начальник штаба Ляшко был человеком Рината Ахметова.