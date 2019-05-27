Госдолг Украины в апреле увеличился на $1 млрд
Об этом сообщает Громадское со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.
Так, по состоянию на конец апреля 2019 г. государственный долг Украины составляет $79,82 млрд, из которых $69,33 млрд - прямой государственный долг, а остальные - гарантированный государством долг по кредитам государственных и частных компаний.
Внешний долг сейчас составляет $40,1 млрд, а внутренний - $29,2 млрд.
Государственные гарантии правительство издало всего перед внешними кредиторами - на $10,1 млрд.
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Напомним, в конце января государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился относительно валового внутреннего продукта с 71,8% до 62,7%.
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В ноябре 2018 совокупный государственный долг Украины (прямой и гарантированный) увеличился на $0,44 млрд (0,6%) .
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В начале апреля Министерство финансов Украины обновило план выплат по государственному долгу в 2019 году, увеличив объем платежей в 15,32 млрд грн.
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Кабмин планирует до 2020 года уменьшить государственный долг Украины в 49% ВВП.
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Напомним, в 2019 г. Украине необходимо одолжить около $4 млрд, ведь на погашение и обслуживание государственного долга нужно потратить 418 млрд грн, рассказала мигистр финансов Оксана Маркарова.