Госдолг Украины в апреле увеличился на $1 млрд

27 мая, 2019, 15:15

В апреле объем государственного долга Украины вырос на $1,03 млрд

Об этом сообщает Громадское со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Так, по состоянию на конец апреля 2019 г. государственный долг Украины составляет $79,82 млрд, из которых $69,33 млрд - прямой государственный долг, а остальные - гарантированный государством долг по кредитам государственных и частных компаний.

Внешний долг сейчас составляет $40,1 млрд, а внутренний - $29,2 млрд.

Государственные гарантии правительство издало всего перед внешними кредиторами - на $10,1 млрд.

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