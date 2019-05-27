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Espreso.tvОбществоГосдолг Украины в апреле увеличился на $1 млрд

Госдолг Украины в апреле увеличился на $1 млрд


фото: reuters
В апреле объем государственного долга Украины вырос на $1,03 млрд

Об этом сообщает Громадское со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Так, по состоянию на конец апреля 2019 г. государственный долг Украины составляет $79,82 млрд, из которых $69,33 млрд - прямой государственный долг, а остальные - гарантированный государством долг по кредитам государственных и частных компаний.

Внешний долг сейчас составляет $40,1 млрд, а внутренний - $29,2 млрд.

Государственные гарантии правительство издало всего перед внешними кредиторами - на $10,1 млрд.

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