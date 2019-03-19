Маркарова сказала, сколько денег Украине еще нужно одолжить до конца года
Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова в эфире "Радио НВ", передает FinClub.
"Нам в этом году надо одолжить около $4 млрд (в эквиваленте). Это не секрет, потому что в бюджете на этот год 418 млрд грн заложено на погашение долгов. Это треть государственного бюджета", - отметила она.
Маркарова напомнила, что в этом году Украина уже получила $600 млн под гарантию Всемирного банка.
"Они уже поступили на счета. Это те, которые под 4%. Мы сделали небольшое доразмещение (еврооблигаций), когда была такая возможность и цена была меньше 10%", - рассказала министр.
Маркарова говорит, что Минфин также работает над дополнительными инструментами от официальных кредиторов.
"Мы уже начали переговоры со Всемирным банком о следующих гарантиях. Я надеюсь, что в этом году сможем ее использовать. Ну а остальное - будем мониторить и выходить на частный рынок", - добавила Маркарова.
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- Напомним, в конце января государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился относительно валового внутреннего продукта с 71,8% до 62,7%.
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В ноябре 2018 совокупный государственный долг Украины (прямой и гарантированный) увеличился на $0,44 млрд (0,6%).
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Кабмин планирует до 2020 года уменьшить государственный долг Украины до 49% ВВП.
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