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Маркарова сказала, сколько денег Украине еще нужно одолжить до конца года


фото: RFE
В 2019 Украине необходимо одолжить около $4 млрд, ведь на погашение и обслуживание государственного долга нужно потратить 418 млрд грн

Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова в эфире "Радио НВ", передает FinClub.

"Нам в этом году надо одолжить около $4 млрд (в эквиваленте). Это не секрет, потому что в бюджете на этот год 418 млрд грн заложено на погашение долгов. Это треть государственного бюджета", - отметила она.

Маркарова напомнила, что в этом году Украина уже получила $600 млн под гарантию Всемирного банка.

"Они уже поступили на счета. Это те, которые под 4%. Мы сделали небольшое доразмещение (еврооблигаций), когда была такая возможность и цена была меньше 10%", - рассказала министр.

Маркарова говорит, что Минфин также работает над дополнительными инструментами от официальных кредиторов.

"Мы уже начали переговоры со Всемирным банком о следующих гарантиях. Я надеюсь, что в этом году сможем ее использовать. Ну а остальное - будем мониторить и выходить на частный рынок", - добавила Маркарова.

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