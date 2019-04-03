В 2019 Украина выплатит на 15 млрд грн больше долгов, чем ожидалось ранее, - Минфин

3 апреля, 2019, 08:13

Министерство финансов Украины обновило план выплат по государственному долгу в 2019 году, увеличив объем платежей в 15,32 млрд грн.

Об этом повидмляе FinClub

В целом, по обновленным состоянию на 1 апреля графиком обслуживания государственного долга, Украина должна погасить перед своими кредиторами почти 461 млрд грн.

Так, во втором квартале общая сумма долговых обязательств, которые необходимо погасить правительства перед кредиторами, составляет 164, 85 млрд грн.

Отметим, что именно на второй квартал 2019 приходится пик выплат по государственным займам. В третьем и четвертом кварталах государству необходимо погасить еще 170 млрд грн.

По данным Минфина, большинство долгов, которые государство будет возвращать в этом году -это долги перед украинцами и украинскими компаниями. Так, сумма выплат по внутреннему долгу составит около 311 млрд грн, в то время как по внешнему долгу государство до конца года заплатит около 150 млрд грн.

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