Общий госдолг Украины в ноябре вырос до $74,8 млрд
26 декабря, 2018, 15:59
В ноябре 2018 года совокупный государственный долг Украины (прямой и гарантированный) увеличился на $0,44 млрд (0,6%)
Об этом говорится в отчете Министерства финансов.
Таким образом общий госдолг Украины вырос до $74,76 млрд.
Как отмечается, общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 ноября составил 1 845,69 млрд гривен ($65,01 млрд) против 1 811,43 млрд гривен ($64,32 млрд) месяцем ранее.
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Прямой внешний долг за месяц увеличился на $1,26 млрд (до $38,91 млрд), тогда как прямой внутренний долг сократился на 10,09 млрд гривен - до 741,06 млрд гривен (на $0,57млрд - до $26,10 млрд).
Гарантированный государством долг на 30 ноября составил 276, 79 млрд гривен, или $9,75 млрд.
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