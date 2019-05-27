Бунт в одесской колонии: заключенные отпустили заложников, - омбудсмен
Об этом сообщил представитель омбудсмена в южных областях Александр Остапенко, передает " Радио Свобода".
По его словам, через час узники должны разойтись, их пересчитают. По предварительным данным, во время беспорядков в колонии никто не убежал.
Как сообщил Остапенко, 22 мая заключенные просили уполномоченную Верховной Рады по правам человека проверить условия содержания в колонии. 24 мая такая проверка была, но подтверждения фактов, о которых заявляли заключенные, не нашли.
Заключенные, в частности, жаловались на необоснованные обыски в локальных секторах колонии.
Остапенко связывает бунт с переводом несколько дней назад пятерых заключенных, которых он называет нарушителями режима, в другие колонии. Один из этих заключенных получил 10 суток дисциплинарного изолятора за нарушение правил перемещения в колонии.
Представитель омбудсмена заявил, что колонию ждет 10 дней карантина. То есть сюда не будут никого переводить, выпускать на волю, также будет ограниченный режим посещений.
Помощник народного депутата Оксаны Билозир о бунте в одесской колонии 51 pic.twitter.com/hXPofqzzxS- Michael Shtekel (@mishajedi) May 27, 2019
После карантина прокуратура и омбудсмен проведут новую проверку.
Священник ПЦУ отец Дмитрий, который помогает заключенным в Одесской области, заявил изданию "Радио Свобода", что заключенных избили во время прекращения беспорядков.
В полиции о раненых среди заключенных не сообщается. Также со ссылкой на заключенных священник заявляет, что заложников заключенные не брали.
"По словам заключенных, причина всех этих беспорядков в том, что администрация создала условия, при которых узники взбунтуются, чтобы расформировать колонию ... Там осталось менее 500 заключенных, а 7,5 лет назад здесь было 1300 человек", - сказал священник.
В то же время, омбудсмен Людмила Денисова в Facebook написала, что заложниками были три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии.
"Из колонии вывезли пять нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается", - написала омбудсмен.
По словам Денисовой, пожар в хозяйственных помещениях колонии локализован, завершается тушение.
Сколько именно заключенных участвовали в беспорядках - пока неизвестно.
В указанную колонию попадают люди, которые являются впервые осужденными.
- Напомним, 27 мая произошел бунт в одесской колонии , во время которого заключенные пытались захватить админздание и устроили поджог.
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Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт в исправительном учреждении осужденные устроили по указанию "воров в законе" .