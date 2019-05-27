Бунт в одесской колонии: заключенные отпустили заложников, - омбудсмен

27 мая, 2019, 15:44

Всех шестерых заложников, работников Одесской колонии общего режима №51, которых захватили заключенные, на данный момент освободили

Об этом сообщил представитель омбудсмена в южных областях Александр Остапенко, передает " Радио Свобода".

По его словам, через час узники должны разойтись, их пересчитают. По предварительным данным, во время беспорядков в колонии никто не убежал.

Как сообщил Остапенко, 22 мая заключенные просили уполномоченную Верховной Рады по правам человека проверить условия содержания в колонии. 24 мая такая проверка была, но подтверждения фактов, о которых заявляли заключенные, не нашли.

Заключенные, в частности, жаловались на необоснованные обыски в локальных секторах колонии.

Остапенко связывает бунт с переводом несколько дней назад пятерых заключенных, которых он называет нарушителями режима, в другие колонии. Один из этих заключенных получил 10 суток дисциплинарного изолятора за нарушение правил перемещения в колонии.

Представитель омбудсмена заявил, что колонию ждет 10 дней карантина. То есть сюда не будут никого переводить, выпускать на волю, также будет ограниченный режим посещений.

Помощник народного депутата Оксаны Билозир о бунте в одесской колонии 51 pic.twitter.com/hXPofqzzxS - Michael Shtekel (@mishajedi) May 27, 2019

После карантина прокуратура и омбудсмен проведут новую проверку.

Священник ПЦУ отец Дмитрий, который помогает заключенным в Одесской области, заявил изданию "Радио Свобода", что заключенных избили во время прекращения беспорядков.

В полиции о раненых среди заключенных не сообщается. Также со ссылкой на заключенных священник заявляет, что заложников заключенные не брали.

"По словам заключенных, причина всех этих беспорядков в том, что администрация создала условия, при которых узники взбунтуются, чтобы расформировать колонию ... Там осталось менее 500 заключенных, а 7,5 лет назад здесь было 1300 человек", - сказал священник.

В то же время, омбудсмен Людмила Денисова в Facebook написала, что заложниками были три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии.

"Из колонии вывезли пять нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается", - написала омбудсмен.

По словам Денисовой, пожар в хозяйственных помещениях колонии локализован, завершается тушение.

Сами заключенные связывают бунт с необоснованными обысками и написали об этом соответствующие заявления.

Сколько именно заключенных участвовали в беспорядках - пока неизвестно.

В указанную колонию попадают люди, которые являются впервые осужденными.