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Espreso.tvСпортАхметов рассказал, как Коломойский может повлиять на футбол

Ахметов рассказал, как Коломойский может повлиять на футбол


фото: youtube
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал роль Игоря Коломойского в украинском футболе

Слова Ахметова приводит официальный сайт "Шахтера".

"Игорь Коломойский очень много сделал для украинского футбола, он все-таки инвестировал в "Днепр", долгие годы - 15-20 лет. "Днепр" все-таки дошел до финала Лиги Европы. Это всегда была очень сильная команда, с ними всегда было тяжело играть. А они всегда были на нас хорошо настроены. Это были захватывающие матчи. Если Игорь Валерьевич займется футболом, украинский чемпионат получит новую интригу. Про футбол мы с ним уже давно не говорили", - сказал Ахметов.

Игорь Коломойский был президентом "Днепра". Сейчас команда выступает в любительской лиге.

 

 

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