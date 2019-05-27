Ахметов рассказал, как Коломойский может повлиять на футбол
27 мая, 2019, 12:38
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал роль Игоря Коломойского в украинском футболе
Слова Ахметова приводит официальный сайт "Шахтера".
"Игорь Коломойский очень много сделал для украинского футбола, он все-таки инвестировал в "Днепр", долгие годы - 15-20 лет. "Днепр" все-таки дошел до финала Лиги Европы. Это всегда была очень сильная команда, с ними всегда было тяжело играть. А они всегда были на нас хорошо настроены. Это были захватывающие матчи. Если Игорь Валерьевич займется футболом, украинский чемпионат получит новую интригу. Про футбол мы с ним уже давно не говорили", - сказал Ахметов.
Игорь Коломойский был президентом "Днепра". Сейчас команда выступает в любительской лиге.
- Напомним, сегодня стало известно, что президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал ситуацию с трансферами лидеров команды.
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