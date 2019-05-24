Фонсека рассказал, где хотел бы работать после "Шахтера"

24 мая, 2019, 09:53

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о продолжении карьеры

Слова португальца приводит FPFutebolOficial в youtube.

"Не секрет, что я хочу поработать в Англии. Но есть и другой чемпионат, который привлекает меня. Это немецкая бундеслига, куда иностранному тренеру не так просто пробиться. Думаю, я могу предложить что-то новое с тактической точки зрения", - сказал Фонсека.