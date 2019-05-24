Фонсека рассказал, где хотел бы работать после "Шахтера"
24 мая, 2019, 09:53
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о продолжении карьеры
Слова португальца приводит FPFutebolOficial в youtube.
"Не секрет, что я хочу поработать в Англии. Но есть и другой чемпионат, который привлекает меня. Это немецкая бундеслига, куда иностранному тренеру не так просто пробиться. Думаю, я могу предложить что-то новое с тактической точки зрения", - сказал Фонсека.
- 22 мая после ничьей с "Динамо" (1: 1) главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о своем будущем во главе донецкой команды.
- 1 мая стало известно, что главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека находится в расширенном списке претендентов на пост главного тренера "Милана" в следующем сезоне.
- 11 апреля сообщалось, что главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может в ближайшее межсезонье получить в итальянской "Роме".
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