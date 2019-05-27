Ахметов рассказал, собирается ли продавать лидеров "Шахтера"

27 мая, 2019, 09:46

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал ситуацию с трансферами лидеров команды

Цитирует Ахметова официальный сайт "Шахтера" .

Прежде всего, речь идет о Тайсоне, Марлосе и Исмаили.

"Эти игроки очень нужны "Шахтеру". Это опытные игроки, сильные игроки, и без них сегодня трудно представить "Шахтер". Но когда есть серьезное предложение, у нас есть выбор. Если мы его не отпускаем, значит, мы по большому счету становимся палачами судьбы футболиста. Поэтому мы готовы продавать. Если есть большие, серьезные предложения, то мы готовы продавать однозначно игрока. Наши скауты работают и нам предлагают всегда других игроков. Если мы кого-то потеряем, то мы должны найти, кем заменить. И замена должна быть сильнее потери", - сказал Ахметов.