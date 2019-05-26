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Espreso.tvСпортХет-трик Дентиньо принес "Шахтеру" победу над "Мариуполем"

Хет-трик Дентиньо принес "Шахтеру" победу над "Мариуполем"


фото: shakhtar.com
В 31-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил "Мариуполь", благодаря хет-трику бразильца Дентиньо

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Три гола в ворота "Мариуполя" забил бразильский полузащитник "Шахтера" Дентиньо, отличившийся на 52-й, 57-й и 80-й минутах. Еще один мяч на счету Тете.

"Шахтер" победил "Мариуполь" 4:0, набрал 80 очков и снова увеличил отрыв от "Динамо" до 11 пунктов. "Мариуполь" имеет 40 баллов и идет пятым. На 3 очка азовцев опережает "Заря", которая сегодня в другом матче 31-го тура победила "Александрию" - 3:1.

Чемпионат Украины

31-й тур

26 мая

"Шахтер" - "Мариуполь" 4:0

Голы: Дентиньо, 52, 57, 80, Тете, 78

"Заря" - "Александрия" 3:1

Голы: Громов, 29 Лунев, 44, Хомченовский, 68 - Довгий, 12

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