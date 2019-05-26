После премьеры в Каннах Тарантино изменит свой фильм "Однажды в Голливуде"
26 мая, 2019, 21:43
Режиссер Квентин Тарантино сделает фильм длиннее, добавив сцены с Тимом Ротом, Джеймс Марсден и Скутом Мак-Нэри
Об этом сообщает IndieWire.
Во время Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который режиссер закончил буквально в апреле.
Зрители на широких экранах увидят не ту версию, что жюри в Каннах. Режиссер планирует сделать фильм длиннее и добавить вырезанные сцены с такими актерами, как Тим Рот, Джеймс Марсден и Скут Мак-Нэри.
Как говорит Квентин, первый вариант ленты длился 2 часа 45 минут, а на Каннском кинофестивале зрители увидели ленту продолжительностью 2 часа 39 минут.
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