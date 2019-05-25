Пес из нового фильма Тарантино получил премию Каннского кинофестиваля
Об этом сообщает The Hollywoood Reporter.
Первый приз новой ленте режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" принес беспородный собака по кличке Бренди. Пес сыграл в фильме питбультерьера персонажа Брэда Питта.
Пес был награжден специальным ошейником с надписью Palm Dog. Награду от имени Бренди получил режиссер картины.
"Я хочу от всей души поблагодарить жюри", - отметил Тарантино.
Palm Dog - альтернативная премия для собак, которую во время Каннского кинофестиваля присуждают кинокритики.
В актерский состав фильма вошли Брэд Питт, Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино. Действие фильма разворачивается в 1969 году. Тогда состоялся ряд убийств, которые связывают с Чарльзом Мэнсоном. Лента рассказывает об актере, который на фоне успеха одного телевизионного сериала пытается пробиться в киноиндустрию.
В Каннах проходит 72-й международный кинофестиваль. В этом году фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" участвует во второй по значимости конкурсной программе "Особый взгляд".
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса