Пес из нового фильма Тарантино получил премию Каннского кинофестиваля

25 мая, 2019, 13:11

Пес по кличке Бренди удостоился альтернативной премии для собак Palm Dog, которую на Каннском кинофестивале присуждают кинокритики

Об этом сообщает The Hollywoood Reporter.

Первый приз новой ленте режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" принес беспородный собака по кличке Бренди. Пес сыграл в фильме питбультерьера персонажа Брэда Питта.

Пес был награжден специальным ошейником с надписью Palm Dog. Награду от имени Бренди получил режиссер картины.

"Я хочу от всей души поблагодарить жюри", - отметил Тарантино.

Palm Dog - альтернативная премия для собак, которую во время Каннского кинофестиваля присуждают кинокритики.

В актерский состав фильма вошли Брэд Питт, Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино. Действие фильма разворачивается в 1969 году. Тогда состоялся ряд убийств, которые связывают с Чарльзом Мэнсоном. Лента рассказывает об актере, который на фоне успеха одного телевизионного сериала пытается пробиться в киноиндустрию.

В Каннах проходит 72-й международный кинофестиваль. В этом году фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" участвует во второй по значимости конкурсной программе "Особый взгляд".