Определились победители Каннского кинофестиваля

25 мая, 2019, 22:29

"Золотую пальмовую ветвь" 72-го Каннского фестиваля получил фильм "Паразит" южнокорейского режиссера Пон Джун-Хо.

Об этом сообщает BBC.

Лента, снятая на корейском языке, поднимает классовые и семейные проблемы.

Гран-при фестиваля получил фильм "Атлантика" (Atlantics). Режиссер фильма Мати Диоп стала первой женщиной африканского происхождения, которая приняла участие в киноконкурсе в Каннах. Главную роль в фильме исполняет Маме Сане. Она играет молодую женщину в столице Сенегала Дакаре, чей любовник бежит морем в Европу в поисках лучшей жизни.

Награду за лучший сценарий получила Селин Скиамма за фильм "Портрет Леди в Огне".

Премия за лучшую женскую роль досталась британской актрисе Эмили Бичем за фильм "Маленький Джо".

Награду за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас за фильм Педро Альмодовара "Боль и слава".

Награду за лучшую режиссерскую работу получили братья Жан-Пьер и Люк Дарденн за бельгийско-французский фильм "Молодой Ахмед".

Приз жюри разделили картины "Отверженные" и "Бакурау".

Почетную "Золотую пальмовую ветвь" ранее присудили легендарному французскому актеру Алену Делону.

Наибольшее внимание в Каннах было приковано к Квентину Тарантино, который успел к фестивалю закончить фильм "Однажды в Голливуде", но он наград не получил.

Еще раньше в программе фестиваля "Особый взгляд", где соревновался украинский фильм "Домой", победителем стала бразильская лента "Невидимая жизнь". В этой же программе приз жюри получила европейская картина "Солнце никогда не заходит", а приз за лучшую режиссуру получил российский фильм "Дылда".