Джордж Мартин "попрощался" с "Игрой престолов" и рассказал о финале в книжной серии
Об этом он написал в своем блоге.
"Трудно поверить, что все закончилось, если говорить откровенно. Годы прошли в один миг. Неужели прошло уже более десяти лет с тех пор, как мой менеджер Винс Джерардис организовал встречу в Palm в Лос-Анджелесе, и я впервые встретился с Дэвидом Бениофф и Д.Б. Вайсом (шоураннер "Игры престолов", - ред.) за ланчем, который продолжался до ужина? Я спросил, знают ли они, кто был матерью Джона Сноу. К счастью, они знали. Я тогда и не знал, что собираюсь отправиться в путешествие, которое изменит мою жизнь", - пишет Джордж Мартин.
Автор саги добавил, что на тот момент не мог себе представить, насколько масштабным станет новый сериал. Он также поблагодарил команду, которая работала над шоу, и напомнил, что "это был не только конец, но и начало": Бениофф и Вайс будут работать над киновселенной "Звездных войн", продюсер Брайан Когман начнет создание собственных шоу и помогать Amazon с большим проектом о Толкине, а актеры снимаются в новых проектах.
Мартин рассказал, что сейчас занят как продюсер в разработке пяти шоу на HBO, двух в Hulu и еще одного на канале History. Кроме того, он задействован в нескольких проектах на основе его собственных и чужих книг, консультирует создание игры в Японии и поддерживает команду арт-проекта Meow Wolf.
"И я пишу. Зима близко, я давно это говорил, и так оно и есть. "Ветры зимы" сильно задерживаются, знаю-знаю, но они будут дописаны. Не могу сказать, когда, но я их закончу, и придет время "мечтаний о весне". Чем закончится? Люди спрашивают, так же, как шоу? или по-другому? Ну да. И нет. И так. И нет. И так. И нет. И так", - рассказывает Джордж Мартин.
Говоря о возможных различиях между книгами и сериалом, Мартин напомнил, что работает "в абсолютно другой среде". Книга или шоу, каким будет "настоящий" финал? Это глупый вопрос. Как насчет такого? Я это напишу. Вы прочтете. И каждый сможет принять решение и поспорить о нем в интернете", - отмечает Мартин.
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