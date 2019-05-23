//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСценарист "Игры престолов" возьмется за сериал "Властелин колец"

Сценарист "Игры престолов" возьмется за сериал "Властелин колец"


фото: youtube
Один из продюсеров и сценаристов "Игры престолов" Брайан Когман присоединился к команде сценаристов сериала по мотивам "Властелина колец", который снимает Amazon Studios
Об этом сообщает Variety .

По данным издания, Когман подписал контракт и уже присоединился к команде других сценаристов - Джона Д. Пейна и Патрика Маккейна.

Когмана называют человеком с энциклопедическими знаниями мира Джорджа Мартина, последний написанный им эпизод - вторая серия последнего, восьмого сезона "Игры престолов" под названием "Рыцарь семи королевств".

По данным сообщества сторонников Джона Толкина The One Ring, в команде сценаристов "Игры престолов" Когман отвечал за соблюдение в сериале канонов книги Мартина.

В марте 2019-го Amazon раскрыл эпоху, в которой будут происходить события первого сезона сериала "Властелин колец" - в официальном аккаунте сериала в Twitter опубликовали карту мира с надписью "Добро пожаловать во Вторую эпоху".

В эту эпоху главный антагонист романа "Властелин колец" Саурон вместе с эльфами создал кольца власти, а затем тайно выковал единственный Кольцо. Закончилась эпоха битвой Последний союза, которая показана в прологе к трилогии "Властелин колец" Питера Джексона. Основные события романа «Властелин колец» происходят в Третью эпоху.

Amazon Studios планирует выпустить сериал по мотивам "Властелина колец" не ранее второй половины 2020 года. По данным The Hollywood Reporter, студия выкупила права у потомков Толкина за 250 000 000 долларов и обязалась снять не менее 5 сезонов, общий бюджет которых - 1000000000 долларов.

Читайте также: "Игра престолов" не заканчивается. НПО подготовили фильм о создании сериала

  • Напомним, что требование переснять последний сезон "Игры престолов" собрала более 1 млн подписей.
  • Стивен Кинг вступился за финал "Игры престолов"
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

23 мая, 2019 четверг

22 мая, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать