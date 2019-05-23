Сценарист "Игры престолов" возьмется за сериал "Властелин колец"

По данным издания, Когман подписал контракт и уже присоединился к команде других сценаристов - Джона Д. Пейна и Патрика Маккейна.

Когмана называют человеком с энциклопедическими знаниями мира Джорджа Мартина, последний написанный им эпизод - вторая серия последнего, восьмого сезона "Игры престолов" под названием "Рыцарь семи королевств".

По данным сообщества сторонников Джона Толкина The One Ring, в команде сценаристов "Игры престолов" Когман отвечал за соблюдение в сериале канонов книги Мартина.

BREAKING: Game of Thrones TV show lore-master & writer Bryan Cogman now leading Amazon's LOTR.



He is known as the "third head" alongside Benioff & Weiss whose job was to maintain book fidelity across the GoT TV series. pic.twitter.com/M758haoUun - TheOneRing.net (@theoneringnet) 21 мая 2019 г.

В марте 2019-го Amazon раскрыл эпоху, в которой будут происходить события первого сезона сериала "Властелин колец" - в официальном аккаунте сериала в Twitter опубликовали карту мира с надписью "Добро пожаловать во Вторую эпоху".

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD - The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) 7 марта 2019 г.

В эту эпоху главный антагонист романа "Властелин колец" Саурон вместе с эльфами создал кольца власти, а затем тайно выковал единственный Кольцо. Закончилась эпоха битвой Последний союза, которая показана в прологе к трилогии "Властелин колец" Питера Джексона. Основные события романа «Властелин колец» происходят в Третью эпоху.

Amazon Studios планирует выпустить сериал по мотивам "Властелина колец" не ранее второй половины 2020 года. По данным The Hollywood Reporter, студия выкупила права у потомков Толкина за 250 000 000 долларов и обязалась снять не менее 5 сезонов, общий бюджет которых - 1000000000 долларов.

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