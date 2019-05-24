Зеленский впервые встретился с председателем НБУ

24 мая, 2019, 21:53

Об этом сообщил Смолий в своем Twitter.

"Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности", - сказал глава НБУ.

По его словам, встреча с Зеленским прошла "содержательно".

Имел первую встречу с Президентом @ZelenskyyUa . Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с # МВФ и важность независимости # НБУ . А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно. pic.twitter.com/xj4nIGbCap - Yakiv Smolii (@YSmolii) 24 мая 2019 г.