Зеленский впервые встретился с председателем НБУ
24 мая, 2019, 21:53
Президент Владимир Зеленский впервые встретился с председателем Национального банка Украины Яковом Смолием
Об этом сообщил Смолий в своем Twitter.
"Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности", - сказал глава НБУ.
По его словам, встреча с Зеленским прошла "содержательно".
Имел первую встречу с Президентом @ZelenskyyUa . Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с # МВФ и важность независимости # НБУ . А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно. pic.twitter.com/xj4nIGbCap- Yakiv Smolii (@YSmolii) 24 мая 2019 г.
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