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Espreso.tvОбществоЗеленский впервые встретился с председателем НБУ

Зеленский впервые встретился с председателем НБУ

Президент Владимир Зеленский впервые встретился с председателем Национального банка Украины Яковом Смолием

Об этом сообщил Смолий в своем Twitter.

"Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности", - сказал глава НБУ.

По его словам, встреча с Зеленским прошла "содержательно".

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