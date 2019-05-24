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Espreso.tvОбществоНБУ обжаловал решение о незаконности национализации ПриватБанка

НБУ обжаловал решение о незаконности национализации ПриватБанка


фото: REUTERS
Национальный банк Украины подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации ПриватБанка

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"НБУ 24 мая подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 по делу №826 / 7432/17 по иску Коломойского И.В. об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ" Приватбанк "с рынка с участием государства и по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании Триантал Инвестментс ЛТД об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных лиц с ПриватБанком ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на сегодня указанные судебные решения вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий.

 

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