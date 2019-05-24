НБУ обжаловал решение о незаконности национализации ПриватБанка
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"НБУ 24 мая подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 по делу №826 / 7432/17 по иску Коломойского И.В. об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ" Приватбанк "с рынка с участием государства и по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании Триантал Инвестментс ЛТД об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных лиц с ПриватБанком ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на сегодня указанные судебные решения вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий.
- 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
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20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.
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