НБУ обжаловал решение о незаконности национализации ПриватБанка

24 мая, 2019, 14:01

Национальный банк Украины подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации ПриватБанка

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"НБУ 24 мая подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 по делу №826 / 7432/17 по иску Коломойского И.В. об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ" Приватбанк "с рынка с участием государства и по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании Триантал Инвестментс ЛТД об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных лиц с ПриватБанком ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на сегодня указанные судебные решения вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий.