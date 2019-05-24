СМИ составили список основных претендентов на пост премьера Британии
Об этом сообщает AFP.
Одним из главных претендентов на должность главы Консервативной партии и соответственно главы правительства является бывший министр иностранных дел и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он был одним из ведущих участников кампании за выход Британии из ЕС.
Бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб - также в списке претендентов. В ноябре прошлого года он подал в отставку из-за несогласия с условиями проекта соглашения о выходе Британии из ЕС.
Среди действующих чиновников на должность претендуют министр окружающей среды Майкл Гоув, глава МИД Джереми Хант и глав МВД Саджид Джавид. Последние двое голосовали за членство Британии в ЕС.
#UPDATE Potential candidates to succeed Theresa May as UK Conservative Party leader and therefore British prime minister pic.twitter.com/fcMqJmJD8x- AFP news agency (@AFP) 24 мая 2019 г.
- Еще одним кандидатом может стать бывшая лидер Палаты общин Андреа Лидсом, которая на этой неделе подал в отставку, что в конечном итоге привело и к отставке Мэй. Лидсом в 2016 году была среди кандидатов на должность главы правительства, но сняла свою кандидатуру и поддержала Мэй.
- Ожидается, что Консервативная партия выберет нового лидера, который возглавит правительство, прежде чем Палата общин уйдет на летние каникулы в конце июля.
- Тереза Мэй официально объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии и соответственно с должности главы правительства 7 июня.
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