СМИ составили список основных претендентов на пост премьера Британии

24 мая, 2019, 16:29

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй через две недели подаст в отставку, и на ее место уже есть несколько претендентов

Об этом сообщает AFP.

Одним из главных претендентов на должность главы Консервативной партии и соответственно главы правительства является бывший министр иностранных дел и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он был одним из ведущих участников кампании за выход Британии из ЕС.

Бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб - также в списке претендентов. В ноябре прошлого года он подал в отставку из-за несогласия с условиями проекта соглашения о выходе Британии из ЕС.

Среди действующих чиновников на должность претендуют министр окружающей среды Майкл Гоув, глава МИД Джереми Хант и глав МВД Саджид Джавид. Последние двое голосовали за членство Британии в ЕС.

#UPDATE Potential candidates to succeed Theresa May as UK Conservative Party leader and therefore British prime minister pic.twitter.com/fcMqJmJD8x - AFP news agency (@AFP) 24 мая 2019 г.