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Espreso.tvМирВеликобритания: спикер Палаты общин подала в отставку из-за несогласия с Мэй

Великобритания: спикер Палаты общин подала в отставку из-за несогласия с Мэй


фото: reuters
Лидер Палаты общин Великобритании Андреа Лидсом в среду вечером заявила, что покидает свой пост из-за того, что не верит в правительственный подход к Brexit
Об этом сообщает BBC со ссылкой на ее открытое письмо.

"С большим сожалением и тяжелым сердцем я решила оставить правительство", - написала Лидсом.

Отставка Лидсом происходит на фоне соответствующей реакции депутатов-консерваторов на план премьер-министра Терезы Мэй о Brexit.

Мэй в письме к Лидсом выразила сожаление по поводу ее отставки с должности и заявила о несогласии с ее оценкой правительственного подхода к Brexit.

Ранее Лидсом баллотировалась на пост лидера консерваторов, но сняла кандидатуру, освободив путь для Терезы Мэй.

Как лидер Палаты общин, он отвечал за организацию правительственных дел и должна была объявить, когда законопроект Терезы Мэй о выходе Британии из ЕС будет представлен парламенту.

Ее освобождение стало уже 36-й отставкой чиновника премьерства Терезы Мэй, 21 член правительства ушел именно из-за проблем с Brexit.

Ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о своей отставке в пятницу, 24 мая, из-за разногласий ее позиции по Brеxit с позицией правительства.

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