Великобритания: спикер Палаты общин подала в отставку из-за несогласия с Мэй

"С большим сожалением и тяжелым сердцем я решила оставить правительство", - написала Лидсом.

Отставка Лидсом происходит на фоне соответствующей реакции депутатов-консерваторов на план премьер-министра Терезы Мэй о Brexit.

Мэй в письме к Лидсом выразила сожаление по поводу ее отставки с должности и заявила о несогласии с ее оценкой правительственного подхода к Brexit.

Ранее Лидсом баллотировалась на пост лидера консерваторов, но сняла кандидатуру, освободив путь для Терезы Мэй.

Как лидер Палаты общин, он отвечал за организацию правительственных дел и должна была объявить, когда законопроект Терезы Мэй о выходе Британии из ЕС будет представлен парламенту.

Ее освобождение стало уже 36-й отставкой чиновника премьерства Терезы Мэй, 21 член правительства ушел именно из-за проблем с Brexit.

Ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о своей отставке в пятницу, 24 мая, из-за разногласий ее позиции по Brеxit с позицией правительства.