Стало известно, когда выберут нового премьера Британии

24 мая, 2019, 14:57

Консервативная партия Великобритании хочет избрать нового лидера, который также возглавит правительство, прежде чем Палата общин уйдет на летние каникулы

Об этом сообщает Guardian.

Британские депутаты обычно делают летний перерыв в работе с третьей или четвертой недели июля. Определиться с преемником Терезы Мэй консерваторы планируют до 20 июля.

"Последовательные раунды голосования будут происходить до тех пор, пока не будет определен окончательный список кандидатов по голосованию всех членов партии", - говорится в заявлении консерваторов.

Представление кандидатур на пост лидера партии продлится до 10 июня. Раунды голосования будут продолжаться, пока не останется два финалиста.

"Мы ожидаем, что процесс отбора будет завершен до конца июня, что позволит нам провести серию встреч по всей Великобритании с кандидатами, а затем отдать свои голоса, чтобы результат был объявлен перед началом летнего перерыва парламента", - отмечается в заявлении.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии и соответственно с должности главы правительства 7 июня.