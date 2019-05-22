Cкандальний бразилец пропустит матчи сборной Украины в отборе Евро-2020

22 мая, 2019, 15:44

Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес пропустит ближайшие матчи отбора Евро-2020 из-за травмы

О травме натурализованного бразильца сообщает официальный сайт "Шахтера".

После матча 29-го тура УПЛ против "Зари" (0:1) у Мораеса диагностировали перелом двух ребер. На восстановление футболисту понадобится около месяца. Таким образом, форвард не сыграет в заключительных матчах УПЛ, а также рискует пропустить ближайшие матчи сборной Украины в отборе на Евро-2020.

Мораес вошел в список игроков, которые будут готовиться к играм 3-го и 4-го туров отбора на Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня). После 2 сыгранных туров сборная Украины лидирует в своей группе с 4 очками.

Скандальным был как переход Мораеса из "Динамо" в "Шахтер", так и рассмотрение его дела в УЕФА. Сборная Украины избежала потери очков, выиграв дело по законности натурализации бразильца.

В нынешнем сезоне 32-летний Мораес провел 39 матчей за "Шахтер", забил 26 голов и отдал 12 результативных передач. В активе форварда 2 поединка за сборную Украины.