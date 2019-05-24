"Динамо" не рассматривает иностранца на пост главного тренера, - СМИ
24 мая, 2019, 13:12
Среди кандидатов на пост главного тренера "Динамо" нет иностранных специалистов
Об этом сообщает "Динамомания" .
По данным ресурса, в списке возможных кандидатур только украинские специалисты.
Ранее сообщалось, что возглавить киевлян может чех Индржих Трпишовски, поляк Адам Навалка и украинцы Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.
- Напомним, 23 мая стало известно, что киевское "Динамо" завершает переговоры с иностранным специалистом , который, возможно, станет новым главным тренером команды.
- Стало известно, с которым иностранным тренером ведет переговоры "Динамо".
- 22 мая сообщалось, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить российский футбольный клуб "Рубин" .
- 20 мая президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что рассматривает возможность отставки Александра Хацкевича .
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