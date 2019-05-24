"Динамо" не рассматривает иностранца на пост главного тренера, - СМИ

24 мая, 2019, 13:12

Среди кандидатов на пост главного тренера "Динамо" нет иностранных специалистов

Об этом сообщает "Динамомания" .

По данным ресурса, в списке возможных кандидатур только украинские специалисты.

Ранее сообщалось, что возглавить киевлян может чех Индржих Трпишовски, поляк Адам Навалка и украинцы Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.