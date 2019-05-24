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Espreso.tvСпорт"Динамо" не рассматривает иностранца на пост главного тренера, - СМИ

"Динамо" не рассматривает иностранца на пост главного тренера, - СМИ


фото: fcdynamo.kiev.ua
Среди кандидатов на пост главного тренера "Динамо" нет иностранных специалистов

Об этом сообщает "Динамомания" .

По данным ресурса, в списке возможных кандидатур только украинские специалисты.

Ранее сообщалось, что возглавить киевлян может чех Индржих Трпишовски, поляк Адам Навалка и украинцы Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.

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