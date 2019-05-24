Порошенко: указ Зеленского о роспуске Рады - неконституционный
24 мая, 2019, 13:12
Указ действующего президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады неконституционный
Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
"Я вполне понимаю желание нового президента иметь новую Верховную Раду. Однако, есть Конституция, и демократия - это процедура и порядок. Иначе - хаос. Указ нового президента о роспуске ВР - абсолютно неконституционный!" - написал Порошенко.
Я вполне понимаю желание нового президента иметь новую Верховную Раду. Однако, есть Конституция, и демократия - это процедура и порядок. Иначе - хаос. Указ нового Президента о роспуске ВР - абсолютно неконституционный!- Петр Порошенко (@poroshenko) May 24, 2019
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады , потребовал увольнения глав СБУ, ГПУ и Минобороны , а также предложил правительству уйти в отставку .
- Также Зеленский потребовал от действующей Верховной Рады отмену депутатской неприкосновенности, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и принятия избирательного кодекса с нормой о выборах по открытым спискам.
- Владимир Зеленский подал законопроект об изменении системы выборов нардепов. Законопроект предусматривал выборы народных депутатов по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками, снижение барьера прохождения партий в Раду до 3% и отмены мажоритарной системы.
- Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах.
- 23 мая, вступил в силу указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля.
- Впрочем, соответствующий указ обжаловали в Верховном Суде.
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