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Espreso.tvОбществоПорошенко: указ Зеленского о роспуске Рады - неконституционный

Порошенко: указ Зеленского о роспуске Рады - неконституционный


фото: twitter
Указ действующего президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады неконституционный

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Я вполне понимаю желание нового президента иметь новую Верховную Раду. Однако, есть Конституция, и демократия - это процедура и порядок. Иначе - хаос. Указ нового президента о роспуске ВР - абсолютно неконституционный!" - написал Порошенко.

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