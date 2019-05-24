Порошенко: указ Зеленского о роспуске Рады - неконституционный

24 мая, 2019, 13:12

Указ действующего президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады неконституционный

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Я вполне понимаю желание нового президента иметь новую Верховную Раду. Однако, есть Конституция, и демократия - это процедура и порядок. Иначе - хаос. Указ нового президента о роспуске ВР - абсолютно неконституционный!" - написал Порошенко.