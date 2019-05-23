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Espreso.tvОбществоУказ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде

Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде


фото: dpchas
Гражданское движение "Общее дело" обжаловало указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном Суде Украины

Об этом сообщил координатор гражданского движения "Общее дело" Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

"" Общее Дело "обжаловалао незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховный Суд Украины. Выборы должны происходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации, господин Зеленский. Не надо иметь украинский за дураков, которые не понимают ваши договорняки", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 23 мая, вступил в силу президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля.

 

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