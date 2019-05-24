Администрация Президента планирует переехать с Банковой уже в этом году

24 мая, 2019, 15:49

Администрация Президента планирует переехать в новое помещение уже в текущем году

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко, передает издание "Новое Время".

"Мы занимаемся этим. Есть много нюансов относительно переезда: безопасность, секретность данных, их хранения. Сейчас прорабатываются два варианта переезда", - сказал он.

Тимошенко отметил, что это не вопрос следующего года. Переехать планируют уже в текущем году.

Ранее у Зеленского рассказывали о трудностях с изменением места Администрации президента.