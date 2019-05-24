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Espreso.tvОбществоАдминистрация Президента планирует переехать с Банковой уже в этом году

Администрация Президента планирует переехать с Банковой уже в этом году


фото: REUTERS
Администрация Президента планирует переехать в новое помещение уже в текущем году

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко, передает издание "Новое Время".

"Мы занимаемся этим. Есть много нюансов относительно переезда: безопасность, секретность данных, их хранения. Сейчас прорабатываются два варианта переезда", - сказал он.

Тимошенко отметил, что это не вопрос следующего года. Переехать планируют уже в текущем году.

Ранее у Зеленского рассказывали о трудностях с изменением места Администрации президента.

  • Ранее Зеленский заявлял, что размышляет над переносом Администрации президента под Киев.
  • Правительственный квартал более безопасное место для Администрации президента, чем любое другое в Киеве, заявил начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей.
  • Перенос Администрации президента по улице Банковой в столице будет стоить десятки миллионов долларов, рассказал бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.
  • У Зеленского заявили, что, если переезд будет стоить $5 млн из госбюджета, за государственные деньги его осуществлять не будут.
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