Зеленский размышляет над переносом Администрации президента под Киев
21 апреля, 2019, 21:30
Зеленский планирует сократить Администрацию президента и перенести ее в Киев
Об этом на брифинге заявил Владимир Зеленский, который по данным экзитполов победил на выборах президента, передает Еспрессо.TV.
Он ответил на вопрос о возможном переносе Администрации президента с Банковой в Киеве.
"Да, мы не хотим быть в этой администрации. Я не знаю, где это место. Место должно быть открыто. Как вам это место? (Штаб ред.). А, маленькое. Так мы очень хотим сократить АП. Я хочу, чтобы не было трафика в Киеве. Поэтому я хочу найти такое место возле Киева ", - заявил Зеленский.
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