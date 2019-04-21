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Зеленский размышляет над переносом Администрации президента под Киев


фото: Reuters
Зеленский планирует сократить Администрацию президента и перенести ее в Киев

Об этом на брифинге заявил Владимир Зеленский, который по данным экзитполов победил на выборах президента, передает Еспрессо.TV.

Он ответил на вопрос о возможном переносе Администрации президента с Банковой в Киеве.

"Да, мы не хотим быть в этой администрации. Я не знаю, где это место. Место должно быть открыто. Как вам это место? (Штаб ред.). А, маленькое. Так мы очень хотим сократить АП. Я хочу, чтобы не было трафика в Киеве. Поэтому я хочу найти такое место возле Киева ", - заявил Зеленский.

 

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