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Гелетей о желании Зеленского перенести АП: это будет не лучший вариант для УДО

Правительственный квартал более безопасное место для Администрации Президента, чем любое другое в Киеве

Об этом заявил начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей, передает Громадское.

"Конечно, любое решение, которое примет президент, управление государственной охраны будет выполнять и будет ему обеспечивать безопасность, независимо от того, где это будет. В правительственном квартале все же он будет более защищен, чем в любом другом новом месте" , - отметил Гелетей.

Он рассказал, что управление государственной охраны берет президента под охрану в местах постоянного и временного пребывания, как только он вступает в должность

Гелетей добавил, что это не будет проблемой для управления государственной охраны.

  • Ранее Зеленский заявлял, что размышляет над переносом Администрации президента во Киев.

 

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