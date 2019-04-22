22 апреля, 2019, 19:28

Правительственный квартал более безопасное место для Администрации Президента, чем любое другое в Киеве

Об этом заявил начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей, передает Громадское.

"Конечно, любое решение, которое примет президент, управление государственной охраны будет выполнять и будет ему обеспечивать безопасность, независимо от того, где это будет. В правительственном квартале все же он будет более защищен, чем в любом другом новом месте" , - отметил Гелетей.

Он рассказал, что управление государственной охраны берет президента под охрану в местах постоянного и временного пребывания, как только он вступает в должность

Гелетей добавил, что это не будет проблемой для управления государственной охраны.