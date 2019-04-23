Переезд АП с Банковой будет стоить десятки миллионов долларов, - Шимкив

23 апреля, 2019, 22:00

Об этом в интервью Украинской правде рассказал бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.

"Это десятки миллионов долларов. Надо же построить новую инфраструктуру. Кто-то говорит, что вот есть коворкинг-спейси. Но надо понимать, что вы приезжаете и платите аренду, пользуетесь их инфраструктурой, и, конечно, это не 427 человек", - пояснил он.

По его словам, теоретически возможно перевезти все из АП, но на это необходимо потратить время и ресурсы.

"Вы должны посчитать, сколько будет стоить аренда, и вам же надо будет где-то жить, пока новый офис строится или организуется", - говорит экс-заместитель главы АП.

Он высказал предположение, что переезд можно организовать за год. Однако остается вопрос денег и бюджета.

"Это можно сделать либо за чьи-то деньги, либо за деньги бюджета. В этом году, насколько я знаю, таких расходов в госбюджете не предусмотрено. А плюс все должно делаться на конкурсной основе, через тендеры на ПроЗорро", - отметил Шимкив.

Также он отметил другие аспекты, которые затрудняют переезд. Среди них - поиск здания с большими залами для проведения встреч и принятия делегаций и иностранных коллег, поиск места для архива с документами, библиотеки, кабинетов для 400 сотрудников, установление специально оборудованных комнат с дополнительным оборудованием, которое не позволяет снимать аудио или любой другой сигнал.

"Например, заседания СНБО имеют такие требования. Есть оборудование, которое защищает такие заседания. Мы понимаем, что президент обсуждает критические вопросы. Это не просто "пацаны собрались поговорить". Это вопросы, касающиеся безопасности, разведки, военных действий - куча всего" , - пояснил Шимкив.

Так же он вспомнил о важности физических переходов, которые позволяют передвигаться между Администрацией, Кабинетом министров, Верховной Радой.

"Это нужно постоянно переезжать то в АП, то в Кабмин, то в Раду. Все это должно быть рядом чисто физически, чтобы этот процесс мог происходить. Все эти перемещения занимают время. Нельзя брать одну структуру и рассматривать ее в отрыве от остальных. Это популизм!" - подчеркнул он.

По его словам, когда Порошенко стал президентом, в его окружении также говорили о переезде.

"Вообще идея переезда Администрации президента не нова. Ее активно продвигал Борис Ложкин. Мы дискутировали об этом, и у Бориса была любимый тезис, что "я хочу видеть здесь (в здании на Банковой, - УП) Hilton или Marriott, а мы должны быть где-то, где есть простор".

Он рассказал, что тогда у Порошенко рассматривали все варианты и считали расходы. Однако решили не переезжать, потому что это оказалось слишком дорого.

"Поверьте, все хотели переехать. Всех давит это здание", - сказал Шимкив.