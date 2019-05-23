Избирательный процесс по избранию Рады начинается 24 мая, - Слипачук
Об этом заявила на брифинге председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает Еспресо.TV.
"23 мая 2019 опубликован Указ Президента от 21 мая 2019 года " Одосрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов ". Согласно закону Украины " Овыборах народных депутатов Украины ", избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования указа, то есть 24 мая 2019 года без принятия Центральной избирательной комиссией любого решения по его начала ", - сказала Слипачук.
Слипачук отметила, что ЦИК готова и способна осуществлять функции по проведению внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019 и ожидает от президента, Верховной Рады и Кабмина немедленного принятия решений, которые позволят провести внеочередные выборы нардепов.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады, потребовал увольнения глав СБУ, ГПУ и Минобороны , а также предложил правительству уйти в отставку.
- Также Зеленский потребовал от действующей Верховной Рады отмены депутатской неприкосновенности, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и принятия избирательного кодекса с нормой о выборах по открытым спискам.
- Владимир Зеленский подал законопроект об изменении системы выборов нардепов. Законопроект предусматривал выборы народных депутатов по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками, снижение барьера прохождения партий в Раду до 3% и отмены мажоритарной системы.
- Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах.
- Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса