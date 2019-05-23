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Espreso.tvОбществоИзбирательный процесс по избранию Рады начинается 24 мая, - Слипачук

Избирательный процесс по избранию Рады начинается 24 мая, - Слипачук


фото: ukrinform
Процесс досрочных выборов в Верховную Раду начинается 24 мая 2019 года

Об этом заявила на брифинге председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает Еспресо.TV.

"23 мая 2019 опубликован Указ Президента от 21 мая 2019 года " Одосрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов ". Согласно закону Украины " Овыборах народных депутатов Украины ", избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования указа, то есть 24 мая 2019 года без принятия Центральной избирательной комиссией любого решения по его начала ", - сказала Слипачук.

Слипачук отметила, что ЦИК готова и способна осуществлять функции по проведению внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019 и ожидает от президента, Верховной Рады и Кабмина немедленного принятия решений, которые позволят провести внеочередные выборы нардепов.

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