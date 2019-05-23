ПриватБанк представил на Коломойского иск в суд США
23 мая, 2019, 11:13
ПриватБанк подал иск к бывшему совладельцу банка Игорю Коломойскому в Канцелярский суд штата Делавэр
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина" со ссылкой на материалы суда.
Отмечается, что гражданский иск подали 21 мая 2019.
Любая информация о сроках его рассмотрения пока отсутствует.
- Хозяйственный суд Киева решил объединить в одно все пять производств , открытых по искам экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского к Нацбанку Украины и ПриватБанку о законности пяти кредитных договоров и его личного поручительства за ними.
-
18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальныому банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
-
20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.
-
Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанка на 2,6 млрд грн
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса