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Espreso.tvОбществоПриватБанк представил на Коломойского иск в суд США

ПриватБанк представил на Коломойского иск в суд США


фото: dpchas
ПриватБанк подал иск к бывшему совладельцу банка Игорю Коломойскому в Канцелярский суд штата Делавэр

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина" со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что гражданский иск подали 21 мая 2019.

Любая информация о сроках его рассмотрения пока отсутствует.

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