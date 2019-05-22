Зеркаль прокомментировала указы Зеленского с ее именем
Об этом Елена Зеркаль написала в Facebook.
"Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции", - написала она.
Заместитель министра отметила, что сделать реальностью Соглашение об ассоциации, добиться безвизового режима с ЕС, договориться о поставках газа с ЕС, вести правовые споры против России и многие другие задачи - это вызовы, которыми полна ее жизнь.
"У меня достаточно энергии и мотивации делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике. Работа на ответственной должности является вызовом и шансом. А также проявлением общественной и политической поддержки для меня. Хочу поблагодарить всех за теплые отзывы в контексте моего возможного назначения и за доверие. Возможно, это когда-нибудь и произойдет", - отметила дипломат.
Зеркаль добавила, что должности важны в контексте достижения целей по продвижению и защите интересов Украины. А карьерные решения не должны идти вразрез с собственными ценностями и принципами.
Она отметила, что после инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч президента Зеленского, будет продолжать реализацию определенных задач и планов в Министерстве иностранных дел.
"Внешняя политика - общее дело президента и МИД. Поэтому, взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы - одна команда и страна у нас одна", - подчеркнула она.
Елена Зеркаль отметила, что следующий важный пункт в ее календаре - 25 мая, Гамбург, где Международный трибунал по морскому праву должен объявить решение по украинским военным морякам, которых надо вернуть домой.
- Напомним, президентский указ №309 / 2019 о назначении Зеркаль заместителем главы АП удалили с сайта президента Украины.
- Президент Украины указом №315 / 2019 отменил назначение Елены Зеркаль на должность заместителя главы АП.
- Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль обещала вечером 22 мая объяснить ситуацию вокруг ее назначения в АП.
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