Зеркаль прокомментировала указы Зеленского с ее именем

22 мая, 2019, 18:26

Зеркаль остается в должности заместителя министра иностранных дел

Об этом Елена Зеркаль написала в Facebook.

"Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции", - написала она.

Заместитель министра отметила, что сделать реальностью Соглашение об ассоциации, добиться безвизового режима с ЕС, договориться о поставках газа с ЕС, вести правовые споры против России и многие другие задачи - это вызовы, которыми полна ее жизнь.

"У меня достаточно энергии и мотивации делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике. Работа на ответственной должности является вызовом и шансом. А также проявлением общественной и политической поддержки для меня. Хочу поблагодарить всех за теплые отзывы в контексте моего возможного назначения и за доверие. Возможно, это когда-нибудь и произойдет", - отметила дипломат.

Зеркаль добавила, что должности важны в контексте достижения целей по продвижению и защите интересов Украины. А карьерные решения не должны идти вразрез с собственными ценностями и принципами.

Она отметила, что после инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч президента Зеленского, будет продолжать реализацию определенных задач и планов в Министерстве иностранных дел.

"Внешняя политика - общее дело президента и МИД. Поэтому, взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы - одна команда и страна у нас одна", - подчеркнула она.

Елена Зеркаль отметила, что следующий важный пункт в ее календаре - 25 мая, Гамбург, где Международный трибунал по морскому праву должен объявить решение по украинским военным морякам, которых надо вернуть домой.