С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль заместителем главы АП

22 мая, 2019, 08:46

Президентский указ №309 / 2019 о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента удалили с сайта президента Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

По состоянию на 8:30 среды, 22 мая, обнародованный ранее на сайте президента указ не отражается в соответствующем разделе: после указа №308 сразу идет указ №310.

В то же время Украинская правда со ссылкой на источники в команде Зеленского сообщает, что Зеркаль отказалась от должности после ее назначения. Точной причины отказа собеседники не называют, однако говорилось, что Зеркаль НИБТ соглашалась работать только уполномоченным по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы АП.