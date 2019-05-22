У Зеленского заявляют, что Богдан не подпадает под люстрацию

22 мая, 2019, 15:20

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка объяснил, почему глава АП Андрей Богдан не подпадает под закон о люстрации

Об этом он рассказал в кулуарах Верховной Рады 22 мая, передает Еспресо.TV

"Закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти. Администрация президента не является органом государственной власти, администрация не имеет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые есть в аппарате" - сказал Рябошапка.

"Очевидно, что глава администрации, заместители главы не имеют должностей в аппарате, не являются государственными служащими и они не выполняют никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации абсолютно четкий - позиция главы администрации не подпадает под его пределы", - добавил он.

Однако, в п.5 ст.2 закона "Об очистке власти" говорится, что под люстрацию подпадает глава Администрации президента.