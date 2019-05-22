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Решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано, - Парубий

Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжаловано в Конституционном суде

Об этом написал в Facebook голова Верховной Рады Андрей Парубий.

В частности, ранее он отреагировал на решение Зеленского о роспуске Верховной Рады и написал об этом пост. В комментариях Парубия спросили, будет ли обжаловано это нарушение Конституции в Конституционном суде.

На что Парубий ответил "да".

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