Решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано, - Парубий
22 мая, 2019, 08:32
Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжаловано в Конституционном суде
Об этом написал в Facebook голова Верховной Рады Андрей Парубий.
В частности, ранее он отреагировал на решение Зеленского о роспуске Верховной Рады и написал об этом пост. В комментариях Парубия спросили, будет ли обжаловано это нарушение Конституции в Конституционном суде.
На что Парубий ответил "да".
- 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва.
- Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором могут изменить избирательное законодательство , состоится 22 мая в 12:00.
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