Решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано, - Парубий

22 мая, 2019, 08:32

Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжаловано в Конституционном суде

Об этом написал в Facebook голова Верховной Рады Андрей Парубий.

В частности, ранее он отреагировал на решение Зеленского о роспуске Верховной Рады и написал об этом пост. В комментариях Парубия спросили, будет ли обжаловано это нарушение Конституции в Конституционном суде.

На что Парубий ответил "да".