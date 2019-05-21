Рада соберется 22 мая, чтобы изменить закон о выборах

21 мая, 2019, 19:18

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 22 мая в 12:00

Об этом написал в Facebook народный депутат Андрей Ильенко.

На заседании будет рассмотрение изменений в избирательное законодательство.

Как говорится в письме за подписью главы Верховной Рады Андрея Парубия, на заседании будут рассмотрены изменения в законы о выборах народных депутатов и о публичных закупках.

Информацию о созыве внеочередного заседания подтвердил председатель ВР Андрей Паруби"й. "Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 22 мая 2019 года в 12:00, - написал в Twitter председатель ВР.