Рада соберется 22 мая, чтобы изменить закон о выборах
21 мая, 2019, 19:18
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 22 мая в 12:00
Об этом написал в Facebook народный депутат Андрей Ильенко.
На заседании будет рассмотрение изменений в избирательное законодательство.
Как говорится в письме за подписью главы Верховной Рады Андрея Парубия, на заседании будут рассмотрены изменения в законы о выборах народных депутатов и о публичных закупках.
Информацию о созыве внеочередного заседания подтвердил председатель ВР Андрей Паруби"й.
"Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 22 мая 2019 года в 12:00, - написал в Twitter председатель ВР.
Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України @verkhovna_rada на 22 травня 2019 року о 12:00 pic.twitter.com/wIbJyaYwSO— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 21 мая 2019 г.
- 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва.
- Также 21 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал спикера Верховной Рады созвать внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-