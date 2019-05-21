//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Рада соберется 22 мая, чтобы изменить закон о выборах

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 22 мая в 12:00

Об этом написал в Facebook народный депутат Андрей Ильенко.

На заседании будет рассмотрение изменений в избирательное законодательство.

Как говорится в письме за подписью главы Верховной Рады Андрея Парубия, на заседании будут рассмотрены изменения в законы о выборах народных депутатов и о публичных закупках.

 
Информацию о созыве внеочередного заседания подтвердил председатель ВР Андрей Паруби"й.
 
"Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 22 мая 2019 года в 12:00, - написал в Twitter председатель ВР.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 мая, 2019 среда

больше новостей

22 мая, 2019 среда

21 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать