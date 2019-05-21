В Нацполиции показали в действии новые пистолеты-пулеметы МР-5
21 мая, 2019, 18:23
Новые пистолеты-пулеметы МР-5 уже поступили на вооружение Национальной полиции, они должны заменить автоматы Калашникова
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
Новое оружие - удобнее для целей в малых помещениях и в транспорте, говорится в сообщении.
Отмечается, что МР-5 имеет низкий уровень громкости выстрела благодаря глушителю и большую кучность. Боевая скорострельность оружия: 600-800 выстрелов в минуту, калибр 9 мм.
В пресс-службе добавляют, что пистолеты-пулеметы МР-5 поступили на вооружение Нацполиции в мае 2019 года.
- Напомним, 25 марта руководитель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в полиции планируют заменить автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ, которые находятся на вооружении полиции, на немецкие пистолеты-пулеметы МР-5.
- 26 марта немецкая компания Heckler & Koch заявила, что не ведет переговоров с Украиной о поставках пистолетов-пулеметов MP5 для полиции. Представитель компании Флориан Бокерманн заявил, что Украина не входит в так называемую "стратегию зеленых стран".
- Пистолеты-пулеметы MP5, которые планирует приобрести МВД для нужд Национальной полиции, будут турецкого производства .
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