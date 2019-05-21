//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Нацполиции показали в действии новые пистолеты-пулеметы МР-5

Новые пистолеты-пулеметы МР-5 уже поступили на вооружение Национальной полиции, они должны заменить автоматы Калашникова

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Новое оружие - удобнее для целей в малых помещениях и в транспорте, говорится в сообщении.

Отмечается, что МР-5 имеет низкий уровень громкости выстрела благодаря глушителю и большую кучность. Боевая скорострельность оружия: 600-800 выстрелов в минуту, калибр 9 мм.

В пресс-службе добавляют, что пистолеты-пулеметы МР-5 поступили на вооружение Нацполиции в мае 2019 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 мая, 2019 среда

больше новостей

22 мая, 2019 среда

21 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать