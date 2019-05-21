В Нацполиции показали в действии новые пистолеты-пулеметы МР-5

21 мая, 2019, 18:23

Новые пистолеты-пулеметы МР-5 уже поступили на вооружение Национальной полиции, они должны заменить автоматы Калашникова

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Новое оружие - удобнее для целей в малых помещениях и в транспорте, говорится в сообщении.

Отмечается, что МР-5 имеет низкий уровень громкости выстрела благодаря глушителю и большую кучность. Боевая скорострельность оружия: 600-800 выстрелов в минуту, калибр 9 мм.

В пресс-службе добавляют, что пистолеты-пулеметы МР-5 поступили на вооружение Нацполиции в мае 2019 года.