В Германии отрицают поставки оружия для полиции Украина

26 марта, 2019, 15:50

Немецкая компания Heckler & Koch заявила, что не ведет переговоров с Украиной о поставках пистолетов-пулеметов MP5 для полиции

Об этом заявил представитель компании Флориан Бокерманн, сообщает DW.

"С украинской стороной не было никаких переговоров, не говоря уже о подписании контрактов", - сообщил он.

Бокерманн подчеркнул, что Heckler & Koch уже некоторое время придерживается в своей деятельности так называемой стратегии зеленых стран. Она предусматривает, что компания поставляет оружие только в определенные страны. Среди них, в частности, страны ЕС и НАТО, приближенные к НАТО страны или те, по которым у немецкого правительства есть особый интерес с точки зрения политики безопасности.

Представитель компании отметил, что Украина ни к одной из этих групп не принадлежит.

"Согласно действующей политике компании, заключение соглашения с Украиной кажется практически невозможным", - отметил Бокерманн.

Пистолет-пулемет MP5 является разновидностью автоматического оружия, использующегося для стрельбы пистолетныйм патроном 9х19 мм Парабеллум, 10 × 25 мм или 10 × 22 мм Смит и Вессон.