В Германии отрицают поставки оружия для полиции Украина
Об этом заявил представитель компании Флориан Бокерманн, сообщает DW.
"С украинской стороной не было никаких переговоров, не говоря уже о подписании контрактов", - сообщил он.
Бокерманн подчеркнул, что Heckler & Koch уже некоторое время придерживается в своей деятельности так называемой стратегии зеленых стран. Она предусматривает, что компания поставляет оружие только в определенные страны. Среди них, в частности, страны ЕС и НАТО, приближенные к НАТО страны или те, по которым у немецкого правительства есть особый интерес с точки зрения политики безопасности.
Представитель компании отметил, что Украина ни к одной из этих групп не принадлежит.
"Согласно действующей политике компании, заключение соглашения с Украиной кажется практически невозможным", - отметил Бокерманн.
Пистолет-пулемет MP5 является разновидностью автоматического оружия, использующегося для стрельбы пистолетныйм патроном 9х19 мм Парабеллум, 10 × 25 мм или 10 × 22 мм Смит и Вессон.
- Напомним, 25 марта председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в полиции планируют заменить автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ, которые находятся на вооружении полиции, на немецкие пистолеты-пулеметы МР-5.
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