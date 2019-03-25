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Полиция откажется от автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ, - Князев

В Нацполиции планируют заменить автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ, которые находятся на вооружении полиции, на немецкие пистолеты-пулеметы МР-5

Об этом заявил руководитель Нацполиции Сергей Князев, сообщает Сегодня.

"У нас есть амбициозная цель - на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием", - сообщил Князев.

По его словам, уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5, которыми обеспечат каждый патрульный наряд.

Князев отметил, что автомат Калашникова создавался для военных - "чтобы убивать".

"В полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача - сохранить жизнь преступника и сохранить свою жизнь. МР-5 это менее летальное оружие. И гораздо эффективнее для обезвреживания правонарушителя", - отметил глава Нацполиции.

Глава НПУ подчеркнул, что подразделения полиции, задействованные в операции на Востоке Украины, будут оснащаться немецкими пистолетами-пулеметами пока не будут, их задачи остаются неизменными.

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