Пистолеты-пулеметы MP5 для полиции Украина будет покупать в Турции - СМИ
26 марта, 2019, 19:23
Пистолеты-пулеметы MP5, которые планирует приобрести МВД для нужд Национальной полиции, будут турецкого производства
Об этом сообщает Украинский милитарный портал, ссылаясь на собственные источники в сфере торговли стрелковым оружием.
Переговоры о поставке спецподразделения МВД "Корд" этого оружия начались еще в 2016 году, говорится в сообщении.
Поставщиком должна выступить турецкая государственная компания MKEK, которая имеет лицензию Heckler & Koch и производит с 1984 года пистолеты-пулеметы MP5 различных модификаций, отмечает источник.
MP5 - 9-мм пистолет-пулемет, стоящий на вооружении преимущественно отрядов сил специальных операций и полиции в более чем 50 странах мира. Лицензионное производство налажено в 15 странах мира.
- Напомним, 25 марта руководитель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в полиции планируют заменить автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ, которые находятся на вооружении полиции, на немецкие пистолеты-пулеметы МР-5.
- 26 марта немецкая компания Heckler & Koch заявила, что не ведет переговоров с Украиной о поставках пистолетов-пулеметов MP5 для полиции. Представитель компании Флориан Бокерманн заявил, что Украина не входит в так называемую стратегию зеленых стран.
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