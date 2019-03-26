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Пистолеты-пулеметы MP5 для полиции Украина будет покупать в Турции - СМИ

Пистолеты-пулеметы MP5, которые планирует приобрести МВД для нужд Национальной полиции, будут турецкого производства

Об этом сообщает Украинский милитарный портал, ссылаясь на собственные источники в сфере торговли стрелковым оружием.

Переговоры о поставке спецподразделения МВД "Корд" этого оружия начались еще в 2016 году, говорится в сообщении.

Поставщиком должна выступить турецкая государственная компания MKEK, которая имеет лицензию Heckler & Koch и производит с 1984 года пистолеты-пулеметы MP5 различных модификаций, отмечает источник.

MP5 - 9-мм пистолет-пулемет, стоящий на вооружении преимущественно отрядов сил специальных операций и полиции в более чем 50 странах мира. Лицензионное производство налажено в 15 странах мира.

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