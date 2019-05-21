"Печально и тревожно", - Парубий о решении Зеленского
21 мая, 2019, 21:01
Глава Верховной Рады Андрей Парубий отреагировал на указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий парламента восьмого созыва
Об этом глава ВР написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - отметил Парубий.
- 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва.
- Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором могут изменить избирательное законодательство, состоится 22 мая в 12:00.
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-