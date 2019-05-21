"Печально и тревожно", - Парубий о решении Зеленского

21 мая, 2019, 21:01

Глава Верховной Рады Андрей Парубий отреагировал на указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий парламента восьмого созыва

Об этом глава ВР написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - отметил Парубий.