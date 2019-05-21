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Политзаключенного Балуха оставили в российском ШИЗО до 31 мая


фото: krymr.org
Украинского политзаключенного Владимира Балуха будут держать в штрафном изоляторе колонии №4 российского города Торжок до 31 мая

Об этом сообщила российская правозащитница Виктория Ивлева в Facebook.

По ее словам, об этом стало известно от епископа Григория Михнова-Вайтенка, который на прошлой неделе попытался посетить Владимира Балуха.

Впрочем, в колонии епископа не пустили к украинцу, потому что он находился в ШИЗО. Тогда его заверили, что Балух должен был покинуть ШИЗО 19 мая.

"Вот епископ и пытался узнать, когда же можно будет наконец приехать к Вове. Отца Григория соединили с отделом безопасности и оперативной работы, и дежурный капитан, сверившись с кем-то по внутренней связи, сообщил, что... Балух в ШИЗО до 14 часов 45 минут 31 мая ", - сообщила она.

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