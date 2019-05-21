Политзаключенного Балуха оставили в российском ШИЗО до 31 мая
21 мая, 2019, 15:59
Украинского политзаключенного Владимира Балуха будут держать в штрафном изоляторе колонии №4 российского города Торжок до 31 мая
Об этом сообщила российская правозащитница Виктория Ивлева в Facebook.
По ее словам, об этом стало известно от епископа Григория Михнова-Вайтенка, который на прошлой неделе попытался посетить Владимира Балуха.
Впрочем, в колонии епископа не пустили к украинцу, потому что он находился в ШИЗО. Тогда его заверили, что Балух должен был покинуть ШИЗО 19 мая.
"Вот епископ и пытался узнать, когда же можно будет наконец приехать к Вове. Отца Григория соединили с отделом безопасности и оперативной работы, и дежурный капитан, сверившись с кем-то по внутренней связи, сообщил, что... Балух в ШИЗО до 14 часов 45 минут 31 мая ", - сообщила она.
- Напомним, что Владимира Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 после того, как он вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Балуха осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке.
- Оккупационный суд принял еще один приговор Балуху - на 5 лет колонии.
- В феврале 2019 г. Балуха вывезли из Симферопольского СИЗО в неизвестном направлении.
- Позже стало известно, что политзаключенного перевели из СИЗО в Тверь в колонию.
- 25 апреля 2019 г. подконтрольный России "Верховный суд" Крыма продлил срок пребывания в колонии Балуха .
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