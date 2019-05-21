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Гриценко пойдет на досрочные выборы вместе с Добродомовым и Томенко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что его политическая сила пойдет на досрочные выборы Рады совместно с партиями "Народный контроль", "Рідна країна" и "Европейская партия"

Об этом Гриценко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Указ издан - выборы 21 июля. Наша команда "Гражданская позиция" совместно с партиями "Народный контроль" ( Дмитрий Добродомов ), "Рідна країна" (Николай Томенко) и "Европейская партия Украины" (Николай Катеринчук) - вместе идем на выборы", - написал Гриценко.

Он также сообщил, что руководителем избирательного штаба назначен председатель исполкома партии "Народный контроль" Андрей Мысык.

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