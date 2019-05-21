Гриценко пойдет на досрочные выборы вместе с Добродомовым и Томенко
21 мая, 2019, 19:52
Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что его политическая сила пойдет на досрочные выборы Рады совместно с партиями "Народный контроль", "Рідна країна" и "Европейская партия"
Об этом Гриценко написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Указ издан - выборы 21 июля. Наша команда "Гражданская позиция" совместно с партиями "Народный контроль" ( Дмитрий Добродомов ), "Рідна країна" (Николай Томенко) и "Европейская партия Украины" (Николай Катеринчук) - вместе идем на выборы", - написал Гриценко.
Он также сообщил, что руководителем избирательного штаба назначен председатель исполкома партии "Народный контроль" Андрей Мысык.
- 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва.
- Также 21 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал спикера Верховной Рады созвать внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
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