Богдан: Выборы по открытым спискам пока невозможны

21 мая, 2019, 21:35

Принятие избирательного кодекса с открытыми списками пока невозможно

Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан, сообщает "112 Украина".

Он считает, что принятие кодекса с открытыми списками невозможно из-за позиции народных депутатов. Значительное количество нардепов якобы считает, что можно удержать "пропорциональную систему партийных выборов при условии уменьшения проходного барьера до 3%".

Также Богдан отметил, что вместо принятия нового закона есть возможность внести изменения в действующий.

"Изменения в действующий закон по общему согласию глав фракций народных депутатов и действующего президента будет касаться именно исключение из текста закона норм, регламентирующих мажоритарную систему и норму закона, которая уменьшает проходной барьер до 3%. Вот такой компромисс. Будут ли голоса под этот законопроект - большой вопрос, но у нас есть оптимизм", - сказал Богдан.