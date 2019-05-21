Богдан: Выборы по открытым спискам пока невозможны
Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан, сообщает "112 Украина".
Он считает, что принятие кодекса с открытыми списками невозможно из-за позиции народных депутатов. Значительное количество нардепов якобы считает, что можно удержать "пропорциональную систему партийных выборов при условии уменьшения проходного барьера до 3%".
Также Богдан отметил, что вместо принятия нового закона есть возможность внести изменения в действующий.
"Изменения в действующий закон по общему согласию глав фракций народных депутатов и действующего президента будет касаться именно исключение из текста закона норм, регламентирующих мажоритарную систему и норму закона, которая уменьшает проходной барьер до 3%. Вот такой компромисс. Будут ли голоса под этот законопроект - большой вопрос, но у нас есть оптимизм", - сказал Богдан.
- 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва.
- Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором могут изменить избирательное законодательство, состоится 22 мая в 12:00.
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