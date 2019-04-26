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В столице "заминировали" Кабмин и Раду

26 апреля в полицию поступили сообщения о ряде заминирований

О уе сообщают Вартови. Еспресо.

Аноним предоставил информацию о том, что заминированы все вокзалы, аэропорт Жуляны (аэропорт "Киев"), Верховная Рада и Кабинет Министров.

На указанные локации выехали специалисты взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа, кинологи и патрульные.

Сейчас решается вопрос об эвакуации людей. В частности, из Центрального и Южного железнодорожных вокзалов уже вывели более тысячи человек и около двухсот человек персонала.

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