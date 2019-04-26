В столице "заминировали" Кабмин и Раду
26 апреля, 2019, 11:14
26 апреля в полицию поступили сообщения о ряде заминирований
О уе сообщают Вартови. Еспресо.
Аноним предоставил информацию о том, что заминированы все вокзалы, аэропорт Жуляны (аэропорт "Киев"), Верховная Рада и Кабинет Министров.
На указанные локации выехали специалисты взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа, кинологи и патрульные.
Сейчас решается вопрос об эвакуации людей. В частности, из Центрального и Южного железнодорожных вокзалов уже вывели более тысячи человек и около двухсот человек персонала.
- Напомним, что вчера, 25 апреля, в полицию поступило сообщение о "заминировании" Верховной Рады. Кроме того, во второй раз за неделю сообщили о взрывчатке в аэропорту "Киев".
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