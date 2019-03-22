Российские спецслужбы завербовали украинца, чтобы тот устроил теракт в харьковском метро

22 марта, 2019, 11:29

Взрыв должен был дестабилизировать ситуацию в Украине накануне президентских выборов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на "муляж".

Спецслужба задержала харьковчанина после того, как он установил на станции метро "Индустриальная" взрывное устройство.

Отмечается, что представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком. Они выплатили мужчине $ 15 тыс. За совершения преступления. Уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличение количества пострадавших.

Ему сообщили о пвдозру в организации террористического акта.