"Суд" оккупированного Крыма оставил под арестом тяжелобольного политзаключенного Бекирова
26 апреля, 2019, 14:03
Верховный суд аннексированного Крыма отклонил апелляцию защиты крымскотатарского активиста Эдема Бекирова на продление срока содержания в СИЗО
Об этом сообщает Крим.Реалии .
Суд продлил арест Эдема Бекирова до 12 июня, говорится в сообщении.
Однако, по словам адвоката Исляма Велиляева, состояние здоровья его подзащитного в последнее время ухудшилось.
"Усилилась отечность и появились боли в левой части груди. Я ходатайствовал о том, чтобы Бекирова перевели хотя бы под домашний арест, так как в таком состоянии человека нужно отпускать и лечить, а не держать в СИЗО. Суд выслушал, удалился в совещательную комнаты и мои доводы не принял. Отклонил апелляцию и оставил Эдема Бекирова в СИЗО ", - отметил адвокат.
- Напомним, 12 декабря 2018 российские силовики задержали на въезде в оккупированный Крым жителя Новоалексеевка Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. А на заседании суда ему стало плохо .
- 10 января 2019 оккупационный "суд" в Крыму оставил Эдема Бекирова под арестом до 11 февраля.
- Сообщалось, что Бекирова, обвиняемого в хранении взрывчатки и боеприпасов, вывезут 14 января на неделю в симферопольскую больницу им. Семашко для медобследования. Однако, в больницу его увезли .
- Ранее в политзаключенного Эдема Бекирова, который находится в Симферопольском СИЗО, появилась аллергическая реакция через грибок в камере . Адвокат Бекирова заявил, что политзаключенный хочет держать голодовку.
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Элеонора Бекирова, дочь политзаключенного Эдема Бекирова, сообщила, что ухудшается состояние здоровья ее отца : у него начались боли в груди, тяжелая одышка и отеки с язвами.
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Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова требует от российского омбудсмена Татьяны Москальковой безотлагательно принять меры по госпитализации и лечения Эдема Бекирова.
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