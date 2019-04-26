"Суд" оккупированного Крыма оставил под арестом тяжелобольного политзаключенного Бекирова

26 апреля, 2019, 14:03

Верховный суд аннексированного Крыма отклонил апелляцию защиты крымскотатарского активиста Эдема Бекирова на продление срока содержания в СИЗО

Об этом сообщает Крим.Реалии .

Суд продлил арест Эдема Бекирова до 12 июня, говорится в сообщении.

Однако, по словам адвоката Исляма Велиляева, состояние здоровья его подзащитного в последнее время ухудшилось.

"Усилилась отечность и появились боли в левой части груди. Я ходатайствовал о том, чтобы Бекирова перевели хотя бы под домашний арест, так как в таком состоянии человека нужно отпускать и лечить, а не держать в СИЗО. Суд выслушал, удалился в совещательную комнаты и мои доводы не принял. Отклонил апелляцию и оставил Эдема Бекирова в СИЗО ", - отметил адвокат.