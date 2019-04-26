//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Суд" оккупированного Крыма оставил под арестом тяжелобольного политзаключенного Бекирова

Верховный суд аннексированного Крыма отклонил апелляцию защиты крымскотатарского активиста Эдема Бекирова на продление срока содержания в СИЗО

Об этом сообщает Крим.Реалии .

Суд продлил арест Эдема Бекирова до 12 июня, говорится в сообщении.

Однако, по словам адвоката Исляма Велиляева, состояние здоровья его подзащитного в последнее время ухудшилось.

"Усилилась отечность и появились боли в левой части груди. Я ходатайствовал о том, чтобы Бекирова перевели хотя бы под домашний арест, так как в таком состоянии человека нужно отпускать и лечить, а не держать в СИЗО. Суд выслушал, удалился в совещательную комнаты и мои доводы не принял. Отклонил апелляцию и оставил Эдема Бекирова в СИЗО ", - отметил адвокат.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 апреля, 2019 пятница

больше новостей

26 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать